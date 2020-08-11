В Пермском крае объявлена закупка на проектирование концертно-спортивного комплекса на 10 500 мест

В Пермском крае Управление капстроительства объявило закупочную процедуру на проектирование многофункциональной арены (концертно-спортивного комплекса) в Дзержинском районе Перми.

Его строительство запланировано в рамках проектов к предстоящему юбилею города. Начальная цена контракта - 93,2 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября.

В соответствии с техническим заданием, площадь объекта составит 30 тыс. квадратных метров, вместимость - 10 500 посадочных мест. Окончательно параметры площади будут утверждены проектом. Этажность главной арены должна быть пять этажей, тренировочной арены (с учетом хоккейной коробки) - два этажа. Подрядчику необходимо также запроектировать многоуровневый наземный паркинг и благоустройство территории. На работу проектировщику будет дан 1 год и 3 месяца.

В комплексе смогут проводить хоккейные матчи разных уровней, в том числе Международной федерации хоккея, Континентальной хоккейной лиги. На площадках комплекса будут проводиться концерты, выставки, конференции, форумы и другие культурно-массовые мероприятия. Там же будет организован тренировочный процесс по хоккею и фигурному катанию.

Концертно-спортивный комплекс планируется построить на территории, примыкающей к железнодорожному вокзалу Пермь II.

Ориентировочные сроки строительства объекта - 2022-2024 годы.