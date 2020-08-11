Центр медицинской профилактики сообщает о возобновлении диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров

Стоит отметить, что до полного снятия всех ограничений гражданам старше 65 лет и пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями рекомендуют временно отказаться от посещения медучреждений Фото: Василий Вахрин

В Центре медицинской профилактики сообщают, что в Пермском крае с 10 августа возобновлено проведение диспансеризации взрослого населения и профилактических медицинских осмотров. Прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи. Работа в медицинском учреждении должны быть организована с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Также в поликлиниках необходимо ориентироваться на сигнальную разметку, которая поможет не забыть о социальной дистанции в 1,5 метра, на таком же расстоянии друг от друга будут располагаться стулья, кресла в коридорах.

Стоит отметить, что до полного снятия всех ограничений гражданам старше 65 лет и пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями рекомендуют временно отказаться от посещения медучреждений.

Регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медосмотров позволяет уменьшить вероятность развития опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.