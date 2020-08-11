Театр «У Моста» готовит мистическую «Пиковую даму»

Фото: театр "У Моста"

Первой премьерой 33-го сезона в театре «У Моста» станет мистическая постановка по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама».

Музыкальный спектакль поставит московский режиссер Алла Чепинога. Пермские зрители уже видели ее постановки - мелодраму «Гранатовый браслет» и оперетту «Женихи». Проект «Пиковая дама» стал победителем конкурса Министерства культуры Пермского края, направленного на развитие театрального искусства.

Также в начале сезона театр представит зрителям премьерные спектакли, подготовленные и выпущенные в период самоизоляции: российскую премьеру пьесы ирландского автора Джона Б. Кина «Поле», драму «Мещане» по пьесе Максима Горького и советскую комедию «Энергичные люди» по повести Василия Шукшина.

А с 1 по 7 октября в театре «У Моста» ожидается IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха.