В Пермском крае запустили приложение для тех, кто хочет найти подработку

К Яндекс.Про могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае Яндекс запустил платформу и приложение Яндекс.Про. Платформа будет полезна всем, кто работает на себя. С ее помощью курьеры, водители, репетиторы, мастера по ремонту и многие другие специалисты смогут находить подработку и вести учет своих доходов.

Яндекс.Про подойдет тем, кто ищет работу на весь день или на несколько часов. Человек сможет сам выбрать, чем хочет заниматься, причем необязательно делать что-то одно. Например, автокурьер может доставлять заказы большую часть времени и периодически помогать с ремонтом и настройкой компьютеров.

На платформе Яндекс.Про уже работают сотни тысяч водителей и автокурьеров, выполняющих заказы Яндекс.Такси. В самое ближайшее время к ним присоединятся курьеры, которые доставляют заказы Яндекс.Еды и Яндекс.Лавки. В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты Яндекс.Услуг, а также исполнители заданий в Яндекс.Толоке.

К Яндекс.Про могут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Они могут быстро зарегистрироваться в качестве самозанятого прямо в приложении и синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически.