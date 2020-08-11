В Центре медицинской профилактики напоминают о начале прививочной кампании от гриппа

Кроме того, в сентябре можно будет привиться и от клещевого энцефалита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью в Пермском крае стартует прививочная кампания от гриппа. Планируется охватить вакцинацией 60% населения, это более 1,5 млн человек. Прививку можно будет поставить в поликлинике, предварительно необходимо записаться в прививочный кабинет. И, конечно, важно не забывать о мерах профилактики и находится в медицинском учреждении в маске и перчатках.

Также специалисты рекомендуют сделать прививку от пневмококковой инфекции определенным группам лиц: детям первых лет жизни, призывникам, лицам, проживающим в домах социального обслуживания, а также гражданам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания или заболевания дыхательной системы.

Кроме того, в сентябре можно будет привиться и от клещевого энцефалита. Курс вакцинации состоит из двух введений препарата с интервалом 5-7 месяцев. Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе и в эпидсезон, однако посещение потенциального очага клещевого энцефалита (например, леса или парка) в эпидсезон допускается не раньше, чем через 2 недели после введения второй дозы вакцины.