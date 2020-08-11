В Перми окончены поиски 25-летнего парня

Фото поискового отряда имени Ирины Бухановой

- Найден, жив, просим снять репосты, - сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к записи о пропавшем 25-летнем Алексее.

Напомним, 25-летний Алексей пропал в ночь на 7 августа. Молодой человек вышел из дома по улице Полевая, 24 в деревне Мостовая Пермского района и исчез.

Где все это время пропадал молодой человек, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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