В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 65 человек

Всего в регионе COVID-19 заразились 6637 с начала эпидемии. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пермском крае выявили еще 65 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 45 человек проходят лечение в больницах, 20 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего в регионе COVID-19 заразились 6637 с начала эпидемии. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 10 августа - 0,99).

Из 65 новых заболевших - 26 мужчин, 38 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 21 человек, 31 в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.

- За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода у пациентов с коронавирусной инфекцией, - сообщает минздрав Пермского края.