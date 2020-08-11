Ремонт улицы Строителей в Перми идет с отставанием от сроков на полгода

Общая стоимость строительства первого этапа улицы Строителей составляет более 2 млрд рублей. Фото: Сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми продолжается реконструкции улицы Строителей в Дзержинском районе. Сейчас работы ведутся между улицами Куфонина и Вишерской.

Улица Строителей в итоге должна перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Она добавит трафик на Красавинский мост, который сейчас недостаточно загружен.

Улица Строителей будет четырехполосной, с заездными карманами на автобусных остановках, обустроенными тротуарами и велосипедными дорожками. Весь проект разделен на 4 этапа.

Первый - строительство автодороги от улицы Куфонина до Вишерской, второй - от улицы Вишерской до улицы Папанинцев, третий - от улицы Папанинцев до площади Гайдара, и четвертый, заключительный - от площади Гайдара до улицы Стахановской. Будущая магистраль протянется на 7 километров, от улицы Куфонина до ул. Стахановской. Ввод всей дороги намечен на 2024 год.

Это масштабный дорожный проект проинспектировал глава региона Дмитрий Махонин. Он сообщил, что стройка первого этапа строительства полностью обеспечена деньгами.

- Объект проблемный, это подтверждают и обращения жителей в социальных сетях, - сказал Дмитрий Махонин. - Была задержка начала работ из-за доработки проекта, некоторые работы не были учтены, плюс вопросы выкупа участков. Поручил Минтрансу и подрядчику ускориться, но качество работ страдать не должно. На это обращаю особое внимание приемочных комиссий.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов доложил, что отставание от сроков составляет 5-6 месяцев. С подрядчиком составлен новый график работ, и уже в этом году откроется движение от улицы Куфонина до Желябова. Все работы на этом отрезке будут завершены к третьему кварталу 2021 года.

Общая стоимость строительства первого этапа сегодня составляет 2,067 млрд рублей. 400 млн рублей направлено по федеральной программе «Стимул». Остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края.

Проект строительства улицы Строителей включает также возведение двух тоннелей. Оба будут пересекать Транссибирскую магистраль: один в створе улицы Углеуральской, второй - в створе улицы Вишерской. Ввод в эксплуатацию тоннелей намечен на 2023 год.