В Пермском крае иномарка врезалась в ограждение, погиб водитель

Мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В Суксунском районе в 4.40 утра произошла авария на дороге Пермь - Екатеринбург. За рулем автомобиля «Honda» был 44-летний житель Бийска. Мужчина не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, машина съехала в кювет.

- В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Пятеро в больнице». В Пермском крае произошло серьезное ДТП

Авария случилась в Краснокамском районе (подробнее...)