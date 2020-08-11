«Пятеро в больнице». В Пермском крае произошло серьезное ДТП

После ДТП 5 человек оказались в больнице. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Краснокамском районе сегодня утром в 7.25 произошло серьезное ДТП. По автодороге Пермь - Ижевск ехала «Toyota RAV4», за рулем 57-летний мужчина. На 464 километре трассы водитель иномарки при повороте налево, не уступил дорогу автомобилю «Datsun», который ехал во встречном направлении.

- В результате ДТП 37-летний водитель и четверо пассажиров «Datsun» с различными травмами доставили в больницу, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.