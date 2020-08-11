В Перми откроется Детский музейный центр

Детский музейный центр находится на улице Пермская, 78. Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края.

В Перми 12 августа открывается еще один филиал Пермского краеведческого музея - Детский музейный центр. Он находится на улице Пермская, 78. Там уже подготовлена новая выставка «Превращения».

Она рассказывает о том, как природные объекты и явления переосмысливаются человеком, находят отражение в жизни, духовной и материальной культуре.

Авторы выставки представили окружающий мир как разнообразие геометрических фигур и предположили, что наиболее древней и естественной фигурой является круг (шар).

На выставке представлены предметы из разных коллекций Пермского краеведческого музея: археологии, металла, керамики, этнографии, дерева, декоративно-прикладного искусства, тканей, естественно-исторических коллекций.

Необычным дополнением выставки стали интерактивные модули. Один из них наглядно демонстрирует правило Аллена. Оно гласит: среди родственных форм теплокровных животных, ведущих сходный образ жизни, те, которые обитают в более холодном климате, имеют относительно меньшие выступающие части тела.

Модуль представляет собой микрокомпьютер, сенсорный экран, а также схематичную карту. Посетитель специальным рычагом может выбрать определённую широту, и трёхмерная модель животного плавно «превращается» - принимает форму типичного обитателя этой географической зоны.