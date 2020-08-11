Лето в Перми закончилось на 10 дней раньше средних многолетних значений

Погода в Пермском крае уже не будет по-летнему теплой. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае закончилось лето. Об этом сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вот их прогноз на ближайшую неделю.

Сегодня, 11 августа на смену северной «шапки» циклона с северо-запада придет промежуточный гребень. Его влияние обеспечит переменную облачность, без существенных осадков на блажащие трое суток.

Ветер северного направления 11 августа будет умеренным, в дальнейшем ослабнет. Температурный фон достаточно ровный, но пониженный - на 2-4° ниже климатической нормы. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки 6-11°, 13 августа по северу и востоку до +3°, в дневные часы – подниматься до 15-20°.

Днем в четверг 13 августа над Ульяновской областью оформится циклон, который медленно смещаясь, достигнет Пермского края через сутки. Он принесет небольшие дожди в ночь на 14 августа местами по югу региона, днем в большинстве районов, за исключением крайнего севера, выпадет дождь, местами сильной интенсивности. Температурный фон останется на прежнем уровне.

По предварительному прогнозу в выходные 15-16 августа в центральных и южных районах будет облачно, дождливо и прохладно, в северных районах – небольшая облачность и без осадков.

С учетом среднесрочного прогноза погоды можно сделать вывод, что метеорологическое лето в Перми закончилось 9 августа, что на 10 дней раньше средних многолетних значений.