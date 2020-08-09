В Перми грабитель выхватил сумку у женщины

Полицейские задержали грабителя через час, после совершенного преступления. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 8 августа, около 7 часов вечера в отдел полиции Индустриального района пришла 52-летняя женщина. Она рассказала дежурному, что во дворе дома на улице Танкистов к ней подбежал мужчина и выхватил из рук сумку. В ней были сотовый телефон и 300 рублей.

Полицейские по приметам через час задержали преступника.

- Сотрудники патрульно-постовой службы в паре кварталов от места происшествия, - задержали мужчину, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Подозреваемым оказался ранее судимый 34-летний пермяк. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье - «Грабеж». Похищенное изъято и передано потерпевшей.