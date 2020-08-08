«Не заметил в тумане». В Пермском крае водитель иномарки наехал на лежащего на трассе мужчину

Пострадавший скончался в Кунгурской больнице через три часа после ДТП. Фото: Василий Вахрин

Странное смертельное ДТП произошло в Пермском крае 6 августа. В результате аварии скончался 31-летний мужчина-пешеход. В ту ночь по неустановленной причине он спал не на кровати дома, а лежал на трассе Уинское-Михино.

- По предварительной информации авария произошла в 03.35 на 23 км автодороги Уинское - Михино, - прокомментировали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Житель Свердловской области, управляя автомобилем Nissan X-Trail, в условиях тумана допустил наезд на пешехода, лежавшего на проезжей части по ходу движения.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, но скончался, не приходя в сознание. По факту аварии проводится проверка.