Пермские полицейские помогли семье с маленькими детьми добраться до дома

Капитан полиции Алексей Благиных и старший лейтенант Роман Антипов несли службу на дороге и сделали доброе дело.

- Хочу поблагодарить госавтоинспекторов, которые оказали нашей семье помощь, - написал в краевой главк письмо водитель, попавший в сложную ситуацию на дороге.

Происшествие с мужчиной случилось вечером 1 августа. Он вез домой, в Пермь, супругу и двух малолетних детей. На трассе у его иномарки сломалась коробка передач, вытекло масло, и машина не смогла продолжить путь.

- Капитан полиции Алексей Благиных и старший лейтенант Роман Антипов несли службу на автодороге Пермь – Березники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Недалеко от них припарковалась иномарка. Из нее вышел мужчина, он разговаривал громко по телефону, жестикулировал.

Роман Антипов подошел к водителю и поинтересовался, какая ему необходима помощь. Стражи порядка успокоили мужчину, вызвали эвакуатор, чтобы транспортировать иномарку в мастерскую. Затем остановили рейсовый автобус «Березники – Пермь» и попросили водителя подвезти женщину с детьми до краевого центра.