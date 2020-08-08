68 новых заболевших COVID-19 выявлено за сутки в Пермском крае

51 человек из новых заболевших проходят лечение в больницах, 17 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: архив "КП"

Свежие данные о количестве заболевших коронавирусом за сутки опубликовал Роспотребнадзор.

- В Пермском крае выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 51 человек проходит лечение в больницах, 17 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщает краевой оперштаб. - Общее число инфицированных в Пермском крае за всю эпидемию достигло 6436 человек.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1%, коэффициент распространения болезни - 0,94.

Из 68 новых инфицированных – 23 мужчины, 45 женщин. Младше 45 лет – 18 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 23 человека старше 65 лет.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано три летальных исхода: два пациента умерли от COVID-19, один - по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 179 летальных исходов от COVID-19. Еще 106 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.