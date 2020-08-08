В полиции сообщили подробности ночной аварии на улице Советской Армии в Перми

Скрин с видео Instagram chp_59.

Поздно вечером 7 августа в Индустриальном районе Перми на пересечении улиц Советской Армии и проспекта Декабристов столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали три человека.

- По предварительной информации, 40-летний водитель Volkswagen Polo при повороте с улицы Советской Армии на проспект Декабристов не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Opel Astra, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – За рулем второй иномарки находился 21-летний мужчина.

В результате аварии водители обеих машин и пассажир Opel Astra получили травмы, им рекомендовано амбулаторное лечение. По факту аварии проводится проверка.