С 10 августа в Пермском крае возобновится плановая госпитализация взрослого населения

На входе в учреждение у каждого будут измерять температуру и осматривать на наличие внешних признаков ОРВИ. Фото: архив "КП"

В краевом минздраве сообщили, что в 10 августа в Пермском крае возобновляется оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи взрослому населению. Получить ее можно будет как в условиях дневного стационара, так и в стационарных условиях.

- При этом должны быть организованы все меры безопасности, вестись постоянный мониторинг эпидемической ситуации в крае, - уточняют в минздраве. – Напомним, с 5 августа в Прикамье в плановом режиме возобновилось проведение диспансеризации и профилактических медосмотров, в том числе с использованием передвижных медицинских комплексов.

Посещение медицинских учреждений возможно при соблюдении правил:

Соблюдение социальной дистанции между пациентами не менее 1,5 метра, обязательное наличие перчаток и маски;

Запись пациентов осуществляется предварительно по телефону или по средствам электронной записи с временным интервалом между пациентами не менее 15 минут;

Прохождение медицинского поста на входе в учреждение с обязательной термометрией и осмотрами на наличие внешних признаков ОРВИ.