В Перми в результате ночного пожара пострадали две пожилые женщины

Пожар начался в половине первого ночи в квартире на пятом этаже дома на улице Карпинского, 38. Фото: Василий Вахрин

8 августа в половине первого ночи в Перми произошел пожар. В квартире на пятом этаже дома на улице Карпинского, 38 загорелся диван. Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

По данным источника «КП»-Пермь», в результате происшествия пострадали две пожилые женщины 79 и 69 лет. Пенсионерки надышались продуктами горения. Осмотревшие их медики предложили госпитализацию, но пермячки отказались.

Площадь пожара составила 0,5 кв. метра. Потушить возгорание пожарным удалось в течение двух минут.