За сутки в Пермском крае скончались три пациента, инфицированных COVID-19

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3903 исследования на коронавирусную инфекцию. Фото: архив "КП"

8 августа пермский краевой минздрав сообщил свежую статистику по количеству летальных исходов от COVID-19 за минувшие сутки.

- Всего за время эпидемии в регионе выявлено 6368 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщает на своей странице в Instagram министр здравоохранения Оксана Мелехова. - 4613 человек выздоровели. Всего зафиксировано 179 летальных исходов от COVID-19 (за минувшие сутки в регионе умерли 2 инфицированных пациента). Еще 106 случаев смертей инфицированных - не от COVID-19 (за сутки был зафиксирован один такой летальный исход).

На 8 августа на дому по предписанию главного санитарного врача находятся в изоляции 2174 человека.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3903 исследования на коронавирусную инфекцию. А всего проходят лечение 1539 человек (1470 человек с коронавирусом, а также 69 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).