«Сбил и скрылся». В Пермском районе ищут очевидцев смертельного ДТП

Смертельное ДТП произошло 5 мая в деревне Дворцовая Слудка Пермского района. Фото: Василий Вахрин

Следователи просят очевидцев, кому что-либо известно о ДТП, произошедшем три месяца назад в Пермском районе, позвонить в дежурную часть.

- 5 мая на берегу реки Кама в 200 метрах от дома №3 по ул. Слудская деревни Дворцовая Слудка Пермского района обнаружен труп женщины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Согласно экспертному заключению, смерть наступила от травм, полученных в результате ДТП. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека с оставлением места его совершения».

Сведения о женщине: рост около 165 см, нормального телосложения, волосы темные, седые длинной около 15 см. Была одета: варежки шерстяные, дубленка коричневая темная на пуговицах с капюшоном, тельняшка полосатая бело-черная, кофта розовая на молнии, штаны темные, розовый шарф, на ногах коричневые полусапожки на молнии с черной подошвой. При себе имела косметичку, деньги 4000 рублей, ключи 2 связки, блокнот, 2 карандаша, платок, очки для зрения.

Телефон дежурной части ОМВД России по Пермскому району (324) 296-31-97, (342) 2641702.