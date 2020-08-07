В центре Перми на три ночи перекроют дорогу

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. Фото: Василий Вахрин

С 00:00 до 06:00 11, 12 и 13 августа в Перми перекроют дорогу для всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Монастырской до улицы Советской.

Как сообщили в администрации Перми, 11 августа перекроют движение по улице Советской в районе перекрестка с Комсомольским проспектом.

12 августа будет закрыта четная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской.

13 августа будет закрыта нечетная сторона Комсомольского проспекта на участке от улицы Монастырской до улицы Советской. Ограничения связаны с необходимостью выполнения работ по устройству кабельной канализации.

Ограничения связаны с работами по устройству кабельной канализации. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.