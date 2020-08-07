Пермяк угнал машину и врезался в витрину магазина

Мужчина въехал в витрину магазина на улице Мильчакова. Фото: chp_59

В Перми сегодня ночью полицейским поступил вызов с улицы Мильчакова. Там мужчина въехал в стеклянную витрину магазина. Прибывшие на место стражи порядка задержали виновника ДТП.

Оказалось, за рулем был вовсе не владелец машины, а ранее судимый 41-летний житель краевой столицы. Мужчина был пьян, в одном из дворов увидел иномарку. Взломал дверной замок водительской двери, соединил провода в замке зажигания и поехал. Не справился с управлением и въехал в стеклянную витрину магазина.Машину он угнал у 19-летего пермяка.

- Подозреваемый доставлен в отдел полиции, -сообщает ГУ МВД по городу Перми. - По факту угона возбуждено уголовное дело. Ведется дознание.