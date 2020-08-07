В Перми грузовик сбил 10-летего ребенка на велосипеде

ДТП случилось в Орджоникидзевском районе.

В Перми в Орджоникидзевском районе случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. В 16.40 во дворе дома № 80/2 на улице Карбышева, ехал грузовик - МАЗ, за рулем был 60-летний водитель. Поворачивая во двор, он сбил 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

- Ребенок двигался попутно по дворовому проезду, - сообщает ГИБДД по городу Перми. - В результате мальчик с травмами был госпитализирован. По факту автоаварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Перми напоминает: Велосипедисты от 7 до 14 лет должно двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Кроме того, велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам не спустившись с велосипеда.