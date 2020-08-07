«Пермглавснаб» поздравляет строителей с профессиональным праздником

Фото: АО «Пермглавснаб»

Второе воскресенье августа – особый день для всех тех, кто имеет отношение к строительной сфере. От лица компании АО «Пермглавснаб», с профессиональным праздником поздравляю всех кто создает комфорт, уют и красоту! Тех, кто строит этот мир в самом прямом смысле слова!

Ваш труд и талант преображают облик Пермского края. Спасибо за ваш вклад! Желаю Вам крепкого здоровья, интересных, амбициозных проектов и простого человеческого счастья. Пусть Ваш труд всегда будет востребован, по достоинству оценен и всегда приносит удовольствие. А все задуманное вами воплотится в достойные результаты!