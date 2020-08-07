Дмитрий Махонин: «Детские сады в Прикамье нужно открывать не только в городах, но и в развивающихся поселках»

Фото: краевое правительство.

В поселке Горный Двуреченского поселения Пермского района скоро появится современный детский сад с бассейном. Побывав на строительстве нового корпуса «Семицветика», глава Прикамья Дмитрий Махонин попросил открыть его в сентябре.

В новом корпусе садика будет 120 мест для дошколят, половина из них предназначена для малышей ясельного возраста.

- В Горном проживают около 10 тысяч человек, есть перспективы по строительству жилья, поэтому такие проекты очень своевременны, – отметил Дмитрий Махонин. - Дал поручение краевому Минобру не затягивать с получением лицензии, детишки должны пойти в детский сад как можно скорее, желательно, в сентябре. Считаю, социальные объекты должны появляться не только в крупных городах, но и поселках, которые развиваются. При этом особое внимание нужно уделять качеству строительства и срокам.

Сейчас в новый корпус садика уже завозят мебель, вешают на окна шторы. В нем оборудовали сенсорную комнату, кабинет с коррекционным комплексом «Логопедическая шхуна», спортивно-музыкальный зал, кабинеты узких специалистов. Рядом с садикам оборудовали спортивную площадку.

Еще в одном из корпусов детсада ремонтируют пищеблок. Кроме того, готовится проект для ремонта бассейна, который сейчас не работает.

- Объект не эксплуатируется уже 20 лет, в следующем году этот бассейн будет реконструирован, и в поселке Горный будет создан полноценный дошкольный образовательный комплекс, – отметил Дмитрий Махонин.

- Ясельных групп в нашем поселении никогда не было, - подчеркнула заведующая детским садом «Семицветик» Людмила Доронина. – Скоро в садик смогут пойти 60 малышей, для них будут организованы 3 группы.

Всего на строительство нового корпуса было направлено более 104 миллионов рублей, из них свыше 91 миллиона – из краевого бюджета и 13 миллионов из местного.

Возведению социальной инфраструктуры в Прикамье способствуют нацпроекты «Образование» и «Демография», инициированные президентом России Владимиром Путиным.

Всего в Пермском крае в этом году должны ввести в эксплуатацию 5 школ и 17 детских садов, из которых 5 уже сданы.