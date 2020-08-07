Вакцинация от гриппа в Перми в 2020 году: когда начнется и будет ли обязательной

Минздрав планирует охватить вакцинацией против гриппа 60% населения Прикамья. Фото: Анастасия Осипова

Стало известно, когда начнется вакцинация от гриппа в Перми в 2020 году. В этом сезоне о ней заговорили особенно рано, но для этого есть свои причины. На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что прививочная кампания начнется в сентябре.

«С сентября начнется вакцинация жителей региона против гриппа, в первую очередь мы призываем привиться лиц из групп риска – страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы, а также работников образовательных, медицинских, социальных учреждений, призывников, пожилых людей, беременных и детей. Как показала практика 2019 года, чтобы снизить заболеваемость и сформировать иммунную прослойку , нам необходимо охватить вакцинацией против гриппа 60% населения, это более 1,5 млн человек, и 75% лиц из групп риска в регионе. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, при входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, необходимо быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличим в лечебных учреждениях количество прививочных бригад», - рассказала Оксана Мелехова.

В 2019 году от пневмококковой инфекции был привит 2821 человек. В 2020 году планируется иммунизировать не менее 14 тыс. пермяков из групп риска против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

Также специалисты рекомендуют осенью привиться от клещевого энцефалита. Поставить эту прививку можно в поликлинике по месту жительства бесплатно (по полису ОМС).