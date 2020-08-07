«Шли по следам разбросанных салфеток». Стало известно, как искали пропавшую 15-летнюю девочку в Пермском крае

Вечером 29 июля в одном из домов Чусового между мамой и ее 15-летней дочкой произошла ссора. После этого школьница собрала рюкзак и ушла из дома. Спустя несколько часов девочка позвонила подруге, сказала, чтобы ее искали в лесу и отключила телефон.

На следующий день школьницу объявили в розыск. А спустя несколько часов после публикации происшествия в СМИ и соцсетях волонтеры написали: «Найдена, жива, всем спасибо за помощь».

Волонтер поискового отряда «Регион59» рассказала, что девочку искали всем городом.

- Все началось с того, что одному из волонтеров отряда «Регион59» позвонили сотрудники правоохранительных органов и сообщили, что пропал 15-летний подросток, требуется их помощь, - рассказывает волонтер.

Волонтеры сразу же выдвинулись на поиски, даже не зная подробностей произошедшего. Исследуя один за другим участки леса, поисковики начали замечать влажные салфетки.

- Как будто это был путь подростка, она оставляла метки после себя, - рассказывает волонтер.

Обследовав леса и опросив большую часть дачников, сотрудники встретили ребят: друзей и знакомых убежавшей, которые решили помочь в поисках своей подруги. Дети были взволнованы, но делали все четко по указаниям взрослых.

- Что меня поразило, дети действовали грамотно, несмотря на свой юный возраст, помогали нам. Мы же, как уже опытные поисковики, провели детям инструктаж, - говорит волонтер.

Прочесав еще одну полянку, волонтеры услышали крики, свист и возгласы детей. Они уверяли, что слышали человеческий плач.

Волонтеры прочесывают лес. Фото предоставлено волонтером поискового отряда "Регион59" Людмилой Добряковой

- Мы ходили, искали, кричали и тут услышали плач, но пойдя ближе, никого не оказалось» - говорит подруга пропавшей девочки. - После недолгого отдыха наши юные поисковики пришли полным составом, стали подтягиваться и люди-добровольцы на машинах и с собаками, также прибыли сотрудники МЧС, а ветераны боевых действий и сотрудники полиции ждали нас на поляне. Один из подростков был на мопеде, он объезжал все недоступные места для ног человека.

- Мы разделились на группы и пошли вновь прочесывать лес, время было уже восемь часов вечера, детей наш отряд «Регион59» взял под свою ответственность, - рассказывает волонтер. - Прочесывая новый кусочек леса, мы наткнулись на потушенный костер и салфетки, они были везде. Сообщив полиции, к нам подошёл участковый. Пока он осматривал костер и содержимое около костра, ребята заглядывали под каждый куст. Ну и в это время поступил звонок от следователя, нам сказали возвращаться, она была найдена и жива!

Все юные спасатели проявили себя отважно и неравнодушно к чужой беде и к близкому человеку. За что хочется выразить им и их родителям огромную благодарность. А так же, и всем пришедшим, несмотря на дождливую погоду и жуткую слякоть.

- Большое человеческое спасибо добровольцем, ветеранам, сотрудникам МЧС и, конечно, всей Чусовской полиции, - говорят волонтеры и родители девочки.

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