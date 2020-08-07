В Пермском крае 72 новых случая коронавирусной инфекции

Коронавирусом в прикамье заразились более 6300 человек Фото: Эдуард Абрамов

В Пермском крае по данным Роспотребнадзора за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 72 пациентов. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии на 7 августа составляет 6368 человек.

2 человека проходят лечение в больницах, 30 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 1,1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 6 августа – 0,9).

Из 72 новых инфицированных - 27 мужчин, 35 женщин, 10 детей (3 мальчика и 7 девочек). Младше 45 лет - 10 человек, 30 человек в возрасте 45 - 65, 22 человека старше 65 лет.

Также известно 4 смертельных случаях пациентов с COVID-19.

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