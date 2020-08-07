В Перми ищут женщину с татуировкой дракона

Елена Буракова пропала в апреле 2020 года. Фото: ориентировка "ЛизаАлерт".

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» распространяют информацию о пропавшей 31-летней Елене Бураковой. Женщина не выходит на связь с родственниками с 18 апреля. Она может находится в Перми или Ижевске.

Приметы пропавшей: рост около 170-172 см, худощавое телосложение, тёмные волосы, темно-карие глаза.

Особые приметы: на правой ноге имеется татуировка в виде дракона, на лице справа - шрам.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 8800 700 54 52 или 112