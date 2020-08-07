ВТБ открыл Березниковскому содовому заводу кредитную линию на 1 млрд рублей

В первом полугодии 2020 года банк увеличил корпоративный кредитный портфель в регионе на 4%, до 40 млрд рублей. Фото: ВТБ

ВТБ в Пермском крае открыл кредитную линию одному из лидеров химической отрасли региона – Березниковскому содовому заводу. Сумма кредитного соглашения составила 1 млрд рублей, срок – 2 года.

Предприятие сможет использовать финансирование как для пополнения оборота, так и для модернизации основных средств. В том числе полученные средства могут быть направлены на разработку проектной документации для реализации актуального инвестиционного проекта АО «БСЗ» – строительства производственного участка для получения раствора хлорида натрия. В мае 2020 года данный проект получил статус приоритетного на уровне Пермского края.

Дмитрий Снесарь, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, подчеркнул: «Для нас важно быть в постоянном диалоге с ведущими промышленными предприятиями края. Мы сотрудничаем с Березниковским содовым заводом уже более 5 лет, провели целый ряд успешных сделок по кредитным и документарным инструментам. Уверены, что и сейчас предоставляемое финансирование поможет компании решить свои бизнес-задачи».

Наиль Шамсутдинов, исполнительный директор АО «БСЗ», прокомментировал: «Мы активно наращиваем производственные мощности и, в частности, приступили к реализации приоритетного инвестиционного проекта. Поддержка со стороны нашего многолетнего партнера – банка ВТБ – станет одним из драйверов для развития. Мы признательны банку за оперативность и индивидуальный подход».

ВТБ постоянно развивает сотрудничество с ключевыми предприятиями ведущих отраслей экономики Пермского края. В первом полугодии 2020 года банк увеличил корпоративный кредитный портфель в регионе на 4%, до 40 млрд рублей.