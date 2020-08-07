«Пострадал водитель Мерседеса». Ночью в Перми произошло жесткое ДТП

Фото: паблик ЧП ДТП/VK

Авария произошла поздним вечером 6 августа в Свердловском районе Перми. В 23:45 по улице Роволюции ехал 29-летний водитель «Тойота Корола». По предварительной информации, в районе дома Революции,16 во время поворота налево с улицы Островского он не пропустил «Мерседес» и врезался в него.

Фото: паблик ЧП ДТП/VK

- В результате ДТП 29-летний водитель «Мерседеса» с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.