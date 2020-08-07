Более 200 домов Перми останутся без холодной воды

Без воды останутся жители Орджоникидзевского и Индустриального районов Фото: Василий Вахрин

В пятницу, 7 августа, и в субботу, 8 августа, в двух районах Перми отключат холодную воду. Об этом сообщает buisness-class со ссылкой на компанию «Новогор-Прикамье». Отключения связаны с аварийно-восстановительными работами.

В пятницу 7 августа с 11.00 до 11.00 8 августа останутся без воды жители Орджоникидзевского района по адресам:

- ул. Верхнеудинская, 8, 26; - ул. Молдавская, 3, 4, 14, 16, 18; - ул. Рославльская, 25; - ул. Уссурийская, 13, 15, 23; - ул. Химкинская, 4.

В субботу 8 августа из-за ремонтных в строящемся объекте по ул. Карпинского, 93 в Индустриальном районе города с 15.00 до 15.00 9 августа воды не будет по адресам:

- ул. Архитектора Свиязева, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 18а, 19а, 20, 21, 22, 22а, 24, 25, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 2а, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58;

- ул. Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а; - ул. Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19а, 29, 29/2, 33; - ул. Камышинская, 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21; - ул. Карпинского, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б, 79, 79а, 81, 83, 83а, 85а, 87, 91а, 93, 96, 97, 97а, 98, 99, 100, 100а, 101, 101а, 102, 104, 107, 108, 109, 110а, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126; - ул. Композитора Глинки, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 15; - ул. Космонавта Беляева, 8, 59; - ул. Космонавта Леонова, 43а, 43б, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82; - ул. Милиционера Власова, 15, 17; - ул. Норильская, 11, 13, 13/1, 13а, 15, 2аа, 6, 7, 8, 9, 9а; - ул. Разведчиков, 25; - ул. 1-я Ремонтная, 3; - ул. Рязанская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19а, 103, 105; - ул. Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60а, 62, 62а; - ул. Советской Армии, 33/1, 33/2, 101а; - ул. Сталеварова, 36; - ул. Сусанина, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; - ул. Чердынская, 3, 5, 6, 7а, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44.