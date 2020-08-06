«Велодорожки, павильоны, скалодром». В Перми к 300-летию города реконструируют парк «Балатово»

В Балатовском парке появится сцена. Фото: эскиз из дизайн-презентации.

В Перми презентовали и обсудили проект капитального ремонта Балатовского парка, который обновят к 300-летию города.

Парк будет состоять из разных зон. В нем будут: главная аллея, площади для проведения массовых мероприятий со сценой, трибунами и 9 павильонами, скалодром, спортивные и детские площадки, места для отдыха, веревочный парк, 15-метровая смотровая площадка.

В парке обустроят велодорожку и тропинки для прогулок, повесят качели. На деревьях вывесят кормушки и бельчатники.

Входная группа будет совмещена с остановочным павильоном общественного транспорта на улице Подлесной. Здесь установят стелу, которая задает направление движения в парк.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов отметил, что реконструкция парка предполагает бережное отношение к природным объектам и насаждениям.

Начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев сообщил, что при проектировании были учтены замечания ведомства по сохранению лесных и растительных насаждений. В настоящее время проект прошел госэкспертизу. Его реализация запланирована на 2021-2022 годы.