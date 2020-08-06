В Прикамье идет похолодание с ливнями, градом и шквалистым ветром

Температура воздуха в Прикамье в выходные будет ниже климатической нормы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае теплая погода продержится не долго. МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 6 августа, территория Среднего Урала во власти антициклона. Но его господство скоротечно, он начнет ослабевать уже в ближайшие сутки.

Ночью 7 августа по северной половине региона кратковременные дожди с грозами, днем в большинстве районов выпадут ливневые дожди, местами сильные с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Температурный фон в ночные часы ожидается на уровне 14-19°, в дневные - 25-30°, по северу до 20°.

Прохождение фронта принесет похолодание, которое при северном умеренном ветре будет некомфортным. В субботу в Пермском крае будет без существенных осадков, за исключение юго-восточной части, где в течение суток выпадет не более 3 мм дождя. В воскресенье зона осадков расширится и захватит весь восток региона, интенсивность также возрастет и составит 3–9 мм/24 ч.

В Перми ожидается небольшой дождь в ночь с пятницы на субботу и днем в воскресенье. Температурный фон в выходные окажется пониженным (на 2° ниже климатической нормы) и составит в ночное время 9-14°, в Перми около 13°, днем в субботу 17-22°, в Перми около 20°, в воскресенье еще холоднее - 15–20°, по востоку до 12°, в Перми около 16°.