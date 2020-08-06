Глава Прикамья Дмитрий Махонин: «Основная задача – поддержать людей, которые потеряли работу»

Фото: краевое правительство.

На заседании Правительства Пермского края был поднят вопрос о поддержке занятости населения. В особенности - помощи жителям, которые полностью или частично потеряли работу в период самоизоляции.

«Очень важно, что в сложной ситуации экономического спада, связанной с борьбой с коронавирусной инфекцией,

- В Пермском крае удалось избежать массовых увольнений в связи с пандемией, - отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Основные промпредприятия региона работают практически без сокращения штата. Тем не менее, безработица в Прикамье, как и по всей стране, увеличилась. Основная задача сейчас – поддержать людей, которые потеряли работу и оказались в трудной жизненной ситуации. Обращаю внимание всех работников государственных органов: вопросы, связанные с трудоустройством жителей, сегодня в приоритете.

- Мы понимаем, что пособие по безработице – это временная мера поддержки, - отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. – Главное для людей иметь постоянный источник дохода от трудовой деятельности. Поэтому задача Центра занятости – найти работу всем обратившимся гражданам.

Сейчас количество обращений сократилось. С начала года было выдано более 35 тысяч направлений на работу, трудоустроено более 12,5 тысяч человек, организовано профессиональное обучение для более 6,1 тысячи граждан.

Дмитрий Махонин поручил профильным министрам проработать вопрос передачи свободных вакансий в курируемых отраслях на портал «Работа в России», который предлагает бесплатно электронные сервисы службы занятости.

- Портал должен стать «единым окном» для размещения вакансий, - подчеркнул глава Прикамья.

Дополнительно Дмитрий Махонин поставил задачу активно использовать механизмы ускоренной переподготовки кадров. Сегодня в разных территориях региона созданы порядка 25 Многофункциональных центров прикладных квалификаций. Кроме того, в сентябре в Прикамье планируется открыть первый в стране Центр опережающей профессиональной подготовки. Он будет обучать 1,3 тысяч человек, включая молодежь и людей предпенсионного возраста.

Языком цифр

С начала введения ограничительных мер на поддержку безработных в регионе направили 1,7 миллиарда рублей. 61 тысяча жителей края, стоящих на учете в Центре занятости, получают увеличенные пособия. Максимальное пособие было увеличено в 1,5 раза до 13949 рублей, минимальное – почти в 3 раза до 5175 рублей. Для тех, кто прекратил получать социальные выплаты, период их начислений был продлен до 1 октября.

Кроме того, для поддержки потерявших работу родителей на каждого несовершеннолетнего ребенка были введены дополнительные выплаты по 3 тысячи руб. Был также увеличен размер выплаты индивидуальным предпринимателям, прекратившим деятельность после 1 марта: раньше размер пособия составлял 1750 рублей, сейчас – 13949 рублей. Такой поддержкой воспользовались 373 ИП.

Полезная информация

Заинтересованные в трудоустройстве жители Прикамья могут обратиться по телефонам отделений краевого Центра занятости населения по месту жительства. Они указаны на сайте http://www.cznperm.ru/ в разделе «Контакты». Телефон краевой горячей линии по занятости 8 (342) 238-40-53.