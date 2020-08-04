В Перми пропал 12-летний мальчик

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:18:51+03:00

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В воскресенье, 2 августа, около 17.00 из дома в Кировском районе Перми ушел 12-летний Магомед Асовмидинов. С тех пор о судьбе мальчика ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили ребенка в розыск.

Приметы: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в синюю футболку с красно-синими полосками на спине цифра "10", синие шорты, черные сланцы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 204-49-04 или 102,

ИСТОЧНИК KP.RU