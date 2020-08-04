Стало известно о состоянии четырех детей, сбитых в Перми иномаркой «Форд»
В Министерстве здравоохранения Пермского края сообщили о состоянии 4 детей, которых сбил «Форд» в микрорайоне Кислотные дачи 29 июля.
- Два ребенка выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии, под наблюдение врачей из поликлиники, - рассказали в Минздраве. - Двое детей остаются в больнице. Один в удовлетворительном, второй ребенок в среднетяжелом состоянии.
Напомним, ДТП произошло 29 июля, около 22 часов на Кукуштанском переулке (Орджоникидзевский район) машина сбила женщину с четырьмя детьми. Один ребенок серьезно пострадал и находился несколько дней в реанимации.
За рулем автомобиля «Форд Фокус» был 26-летний мужчина. В районе дома № 1 он сбил четырех детей. Трое из них были на велосипедах, один в коляске. С матерью они переходили дорогу вне пешеходного перехода.
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ИСТОЧНИК KP.RU