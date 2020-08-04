«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации энергосервисных контрактов на территории Прикамья

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:46:42+03:00

Одним из главных преимуществ для клиентов является рассрочка оплаты работ за счет экономии на платежах за энергоресурсы

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Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» провел открытую встречу с представителями министерства экономического развития и инвестиций Пермского края и Агентства инвестиционного развития региона. По результатам встречи достигнута договоренность о популяризации Министерством энергосервисных контрактов среди предприятий и муниципалитетов края.

Энергосервисные контракты позволяют выполнить полный комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях и учреждениях. Одним из главных преимуществ для клиентов является рассрочка оплаты работ за счет экономии на платежах за энергоресурсы. При этом часть экономии остается в распоряжении заказчика сразу после модернизации оборудования.

В ходе встречи представители ООО «ЕЭС-Гарант» познакомили государственных служащих с успешным опытом компании по реализации энергосервисных контрактов в Пермском крае. В 2018г. было установлено современное погодозависимое оборудование в 4 детских садах города Чайковский Пермского края, что позволило муниципальным учреждениям сэкономить на услугах теплоснабжения за год 1,2 млн руб. В марте 2020г. на 4 ЦТП муниципального унитарного предприятия «ГКТХ» произведена замена насосного оборудования на современное низкочастотное. Это позволило МУП в 2 раза сократить затраты на электроснабжение и повысить качество предоставляемых жителям услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU