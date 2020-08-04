2020-08-04T09:46:42+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации энергосервисных контрактов на территории Прикамья

Одним из главных преимуществ для клиентов является рассрочка оплаты работ за счет экономии на платежах за энергоресурсы
Виктор Правдин
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» провел открытую встречу с представителями министерства экономического развития и инвестиций Пермского края и Агентства инвестиционного развития региона. По результатам встречи достигнута договоренность о популяризации Министерством энергосервисных контрактов среди предприятий и муниципалитетов края.

Энергосервисные контракты позволяют выполнить полный комплекс мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях и учреждениях. Одним из главных преимуществ для клиентов является рассрочка оплаты работ за счет экономии на платежах за энергоресурсы. При этом часть экономии остается в распоряжении заказчика сразу после модернизации оборудования.

В ходе встречи представители ООО «ЕЭС-Гарант» познакомили государственных служащих с успешным опытом компании по реализации энергосервисных контрактов в Пермском крае. В 2018г. было установлено современное погодозависимое оборудование в 4 детских садах города Чайковский Пермского края, что позволило муниципальным учреждениям сэкономить на услугах теплоснабжения за год 1,2 млн руб. В марте 2020г. на 4 ЦТП муниципального унитарного предприятия «ГКТХ» произведена замена насосного оборудования на современное низкочастотное. Это позволило МУП в 2 раза сократить затраты на электроснабжение и повысить качество предоставляемых жителям услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ямы, мусор, грязь». По каким поводам жители Пермского края обращаются на портал «Управляем вместе»
В Перми пропал 12-летний мальчик
В Пермском крае разрешена диспансеризация и госпитализация детей
В Пермском крае за сутки выявили 71 случай коронавируса
Стало известно о состоянии четырех детей, сбитых в Перми иномаркой «Форд»
«ЕЭС-Гарант» содействует популяризации энергосервисных контрактов на территории Прикамья
«Одной пришлось ампутировать лапу». В пермском приюте спасли двух раненых собак
В Пермском крае водитель и пассажир разбились, въехав в бетонное ограждение
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни
В Центры социальных выплат Прикамья теперь можно обратиться, написав в сообщение
В Прикамье волонтеры вновь выходят на поиски 17-летнего подростка
ВТБ: объем сделок с загородными домами в Пермском крае в этом году вырос в 2,5 раза
В Прикамье отремонтируют дорогу на Хохловку и построят два тоннеля у Перми II
В новую маршрутную сеть в Перми внесли 20 корректировок
В администрации Перми сменился куратор градостроительного блока
В Минздраве объяснили, почему в Прикамье резко выросло количество смертей от коронавируса
Ушла из жизни легенда пермского радио Тамара Ромащенко
Трое «гастролеров» из Самарской области отобрали 800 тысяч у пенсионерки, которую встретили в центре Перми
В Пермском крае окончены поиски пропавшего молодого человека
Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн
Троих жителей Прикамья приговорили к длительным срокам за насилие над несовершеннолетней
МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае
На «Азоте» модернизируют производство аммиака
Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме