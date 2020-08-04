«Одной пришлось ампутировать лапу». В пермском приюте спасли двух раненых собак

4 Авг. 2020 2020-08-04T09:18:20+03:00

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В муниципальном приюте на улице Верхнемуллинская, 106а привезли двух безнадзорных собаки с тяжелыми травмами. Одна пострадала от нападений других собак. Другая была в еще более болезненном состоянии. Ветеринару пришлось удалить одну из передних лап. Обе собаки были успешно прооперированы.

Взять собаку домой из муниципального приюта может любой желающий. На сайте «Природа города Перми» создан раздел, в котором жители города и края могут выбрать себе понравившегося питомца.

Информацию о местах безнадзорных собаках пермяки могут направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону: 263-14-94. Обращение будет принято в работу только в случае сообщения полного имени (фамилия, имя, отчество), контактного телефона и адреса, по которому находятся безнадзорные животные. С начала года с улиц Перми отловлено более 950 собак.

ИСТОЧНИК KP.RU