В Пермском крае водитель и пассажир разбились, въехав в бетонное ограждение

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:25:16+03:00

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В Пермском крае 3 августа в 13.00 в Пермском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Со стороны Кунгура в Пермь ехал автомобиль «Рено Дастер», за рулем был 64-летний мужчина. На трассе водитель не справился с управлением и въехал в железобетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений.

- В результате ДТП мужчина получил ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Его 63-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу. Выяснилось, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU