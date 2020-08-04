2020-08-04T08:25:16+03:00
Общество

В Пермском крае водитель и пассажир разбились, въехав в бетонное ограждение

Водитель неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения
Анна Маркова
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В ДТП пострадали водитель и пассажир. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.В ДТП пострадали водитель и пассажир. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.
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В Пермском крае 3 августа в 13.00 в Пермском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Со стороны Кунгура в Пермь ехал автомобиль «Рено Дастер», за рулем был 64-летний мужчина. На трассе водитель не справился с управлением и въехал в железобетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений.

- В результате ДТП мужчина получил ушиб грудной клетки, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - Его 63-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу. Выяснилось, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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