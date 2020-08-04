2020-08-04T07:28:52+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни

Уже в среду погода в регионе изменится
Анна Маркова
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5 августа в Прикамье будет без существенных осадков.5 августа в Прикамье будет без существенных осадков.Фото: Василий Вахрин
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В Перми с утра, 4 августа, разыгрался дождь. Специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, когда в Прикамье вновь вернется солнце.

Во вторник под влиянием в Пермском крае ожидается облачная с прояснениями погода, в южных и восточных районах выпадут кратковременные дожди, по востоку их интенсивность увеличится до сильной, В ночные часы в отдельных районах образуется туман, в послеполуденные часы с развитием конвекции на юго-востоке региона прогремят грозы с усилением ветра до 15...20 м/с. Преобладающая температура воздуха ночью будет на уровне 8...13°, днем 17...23°.

В среду, 5 августа, над регионом оформится антициклон, который обеспечит переменную облачность, без существенных осадков, за исключением отдельных южных и восточных районов, где выпадет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время останется на прежнем уровне, но в дневное время воздух прогреется до 22…27, по югу до 30°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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