В Центры социальных выплат Прикамья теперь можно обраться, написав в сообщение
В последние месяцы Центры социальных выплат загружены. Специалистам приходится обрабатывать множество звонков, связанных с выплатами на детей и другими. Дозвонится порой невозможно. Для более оперативного взаимодействия были организованы дополнительные номера телефонов. Пермяки могут отправлять сообщения в мессенджеры.
В Министерстве соцразвития Пермского края сообщают:
«Если необходимо уточнить информацию по поводу получения выплаты или пособия, оформления документов и т.д., обратитесь в Центр социальных выплат по месту жительства Если по каким-то причинам вы не получили ответ на свой вопрос, то можно обратиться в сall-центр ЦСВ 8-800-302-83-89».
Для отправки sms-сообщения, сообщений в Viber или WhatsApp номер: 8-952-664-75-22. В сообщении необходимо указать полные данные ФИО, районный отдел Центра соцвыплат, в который направили заявление, контактный номер телефона, краткую суть вопроса (например, подать заявление, зачисление пособия). Специалисты свяжутся с вами ответным сообщением или позвонят на указанный номер.
Также задать вопрос ЦСВ можно в Instagram @tsentr_vyplat_perm .
ИСТОЧНИК KP.RU