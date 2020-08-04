В Центры социальных выплат Прикамья теперь можно обраться, написав в сообщение

4 Авг. 2020 2020-08-04T07:07:43+03:00

Специалисты сами свяжутся с вами после получения сообщения. Фото: архив "КП"

Из-за большой нагрузки на специалистов до них бывает трудно дозвониться

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В последние месяцы Центры социальных выплат загружены. Специалистам приходится обрабатывать множество звонков, связанных с выплатами на детей и другими. Дозвонится порой невозможно. Для более оперативного взаимодействия были организованы дополнительные номера телефонов. Пермяки могут отправлять сообщения в мессенджеры.

В Министерстве соцразвития Пермского края сообщают:

«Если необходимо уточнить информацию по поводу получения выплаты или пособия, оформления документов и т.д., обратитесь в Центр социальных выплат по месту жительства Если по каким-то причинам вы не получили ответ на свой вопрос, то можно обратиться в сall-центр ЦСВ 8-800-302-83-89».

Для отправки sms-сообщения, сообщений в Viber или WhatsApp номер: 8-952-664-75-22. В сообщении необходимо указать полные данные ФИО, районный отдел Центра соцвыплат, в который направили заявление, контактный номер телефона, краткую суть вопроса (например, подать заявление, зачисление пособия). Специалисты свяжутся с вами ответным сообщением или позвонят на указанный номер.

Также задать вопрос ЦСВ можно в Instagram @tsentr_vyplat_perm .

ИСТОЧНИК KP.RU