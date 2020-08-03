В Прикамье отремонтируют дорогу на Хохловку и построят два тоннеля у Перми II

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:52:28+03:00

Дорога до Хохловки станет лучше и безопасней.

В Заксобрание внесли перечень строительства и реконструкции дорог до 2028 года

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Депутатам краевого парламента предстоит утвердить «автодорожный» перечень на период до 2028 года. По сравнению с редакцией 2019 года он дополнен рядом важных объектов.

Так, в «дорожный список» предлагается дополнительно включить работы по реконструкции двух автомобильных дорог: трассы «Пермь – Ильинский – Хохловка» и улицы Соликамской в Перми.

По мнению разработчиков законопроекта, реконструкция дороги на Хохловку повысит туристическую привлекательность этнографического музея. Строительно-монтажные работы запланированы на 2021 – 2022 годы.

Новая дорога по улице Соликамской в Перми должна обеспечить бесперебойное сообщение между Орджоникидзевским и Мотовилихинским районами. Ее должны расширить до 4 полос движения от улицы Первомайской до площади Восстания и сделать двухуровневое пересечение с железнодорожными путями в районе станции Балмошная. Реализация проекта намечена с 2021 по 2027 год.

Предусмотрен также проект по реконструкции автодороги Пермь – Березники с устройством кольцевой развязки и по строительству двух тоннелей под Транссибирской магистралью в районе транспортно-пересадочного узла Пермь II.

ИСТОЧНИК KP.RU