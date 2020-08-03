В новую маршрутную сеть в Перми внесли 20 корректировок
С 1 апреля по 15 июля в Перми внедрялась новая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта.
- С перевозчиками при этом заключались новые контракты, которые позволяют вносить изменения в работу транспорта, - отметили в администрации Перми.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, по просьбам пассажиров были внесены следующие корректировки в расписание и схемы движения автобусных маршрутов.
На автобусных маршрутах №11, 15, 16, 33, 36, 42, 47, 68 был скорректирован ряд ранних утренних и поздних вечерних отправлений для того, чтобы пассажиры могли удобно добраться до работы и вернуться домой.
На автобусных маршрутах № 33, 44, 45, 55 и 77 добавили дополнительные отправления, чтобы увеличить интенсивность движения транспорта.
Для удобства пересадок синхронизировали расписание автобусных маршрутов №68 и №88, а также №50 и №63.
На автобусном маршруте №48 организовали дополнительные рейсы до микрорайона Кислотные дачи.
На маршруте №64 на время дачного сезона курсируют специальные рейсы до Ласьвинских хуторов.
Информацию об изменениях, а также маршруты следования и актуальное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».
ИСТОЧНИК KP.RU