2020-08-03T18:35:49+03:00
Общество

В новую маршрутную сеть в Перми внесли 20 корректировок

При этом учли мнение пассажиров
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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С 1 апреля по 15 июля в Перми внедрялась новая маршрутная сеть городского пассажирского транспорта.

- С перевозчиками при этом заключались новые контракты, которые позволяют вносить изменения в работу транспорта, - отметили в администрации Перми.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, по просьбам пассажиров были внесены следующие корректировки в расписание и схемы движения автобусных маршрутов.

На автобусных маршрутах №11, 15, 16, 33, 36, 42, 47, 68 был скорректирован ряд ранних утренних и поздних вечерних отправлений для того, чтобы пассажиры могли удобно добраться до работы и вернуться домой.

На автобусных маршрутах № 33, 44, 45, 55 и 77 добавили дополнительные отправления, чтобы увеличить интенсивность движения транспорта.

Для удобства пересадок синхронизировали расписание автобусных маршрутов №68 и №88, а также №50 и №63.

На автобусном маршруте №48 организовали дополнительные рейсы до микрорайона Кислотные дачи.

На маршруте №64 на время дачного сезона курсируют специальные рейсы до Ласьвинских хуторов.

Информацию об изменениях, а также маршруты следования и актуальное расписание можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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