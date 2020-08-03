2020-08-03T18:26:32+03:00
Общество

В администрации Перми сменился куратор градостроительного блока

Им стал Олег Ильиных
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Глава города Дмитрий Самойлов назначил на пост замглавы администрации Перми – начальника департамента земельных отношений Олега Ильиных.

В издании «Bussines class» напомнили, что на минувшей неделе мэрию покинула Ольга Немирова, которая курировала градостроительный блок.

- Она работала в администрации Перми с 2010 года, занимала различные должности в департаменте градостроительства и архитектуры, - отмечает издание. - В 2017 году возглавила департамент земельных отношений после того, как экс-руководитель подразделения Елена Товмасян покинула пост. Именно при ней реализовывался проект соглашений с застройщиками, который подразумевал введение платы в 4 тысячи рублей с квадратного метра при превышении ограничений по высотности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье отремонтируют дорогу на Хохловку и построят два тоннеля у Перми II
В новую маршрутную сеть в Перми внесли 20 корректировок
В администрации Перми сменился куратор градостроительного блока
В Минздраве объяснили, почему в Прикамье резко выросло количество смертей от коронавируса
Ушла из жизни легенда пермского радио Тамара Ромащенко
Трое «гастролеров» из Самарской области отобрали 800 тысяч у пенсионерки, которую встретили в центре Перми
В Пермском крае окончены поиски пропавшего молодого человека
Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн
Троих жителей Прикамья приговорили к длительным срокам за насилие над несовершеннолетней
МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае
На «Азоте» модернизируют производство аммиака
Пермяк написал стихотворение, посвященное спасению девушки на Каме