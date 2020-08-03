В администрации Перми сменился куратор градостроительного блока

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:26:32+03:00

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Глава города Дмитрий Самойлов назначил на пост замглавы администрации Перми – начальника департамента земельных отношений Олега Ильиных.

В издании «Bussines class» напомнили, что на минувшей неделе мэрию покинула Ольга Немирова, которая курировала градостроительный блок.

- Она работала в администрации Перми с 2010 года, занимала различные должности в департаменте градостроительства и архитектуры, - отмечает издание. - В 2017 году возглавила департамент земельных отношений после того, как экс-руководитель подразделения Елена Товмасян покинула пост. Именно при ней реализовывался проект соглашений с застройщиками, который подразумевал введение платы в 4 тысячи рублей с квадратного метра при превышении ограничений по высотности.

ИСТОЧНИК KP.RU