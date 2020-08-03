В Минздраве объяснили, почему в Прикамье резко выросло количество смертей от коронавируса
В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали высокие показатели смертности в последние 3 дня, которые были отображаемые в статистических данных по COVID-19.
В Минздраве отметили, что все они произошли не в один день.
- Летальные случаи были зафиксированы в разные дни на протяжении последнего времени, - сообщили в этом ведомстве. - Однако для определения причины смерти – непосредственно от коронавирусной инфекции либо от сопутствующих заболеваний – необходимо было по каждому случае провести вскрытие в рамках судмедэкспертизы. По итогам проведенных исследований массив данных был одномоментно учтен в статистке и федеральном регистре. Именно с этим связана такая динамка по летальным исходам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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