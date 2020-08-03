2020-08-03T17:47:23+03:00
Общество

Ушла из жизни легенда пермского радио Тамара Ромащенко

Свой путь в радиожурналистике она начала 50 лет назад
Андрей МАТЛИН
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С именем Тамары Михайловны связана яркая страница в истории пермского радио. Свой творческий путь она начала на Пермском областном радио в 1970 году, была корреспондентом, редактором передач для детей и молодёжи. Взрослые пермяки помнят ее по интересным и мудрым разговорам о духовно-нравственных ценностях, смысле жизни и роли молодежи в обществе в радиопрограммах «Диалог с молодыми» и «Ориентир».

Слова соболезнования высказали глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Пермской городской Думы.

- Тамара Михайловна – «Звезда четвёртой власти» по итогам фестиваля «Женщины Перми 2006», Отличник радиовещания и телевидения, неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени Аркадия Гайдара, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, - говорится в нем. - Тамара Ромащенко до последних дней оставалась верна своему призванию, являясь примером для молодых журналистов, мудрым наставником и помощником.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Тамары Михайловны Ромащенко, всем тем, кто знал и любил этого замечательного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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