Ушла из жизни легенда пермского радио Тамара Ромащенко
С именем Тамары Михайловны связана яркая страница в истории пермского радио. Свой творческий путь она начала на Пермском областном радио в 1970 году, была корреспондентом, редактором передач для детей и молодёжи. Взрослые пермяки помнят ее по интересным и мудрым разговорам о духовно-нравственных ценностях, смысле жизни и роли молодежи в обществе в радиопрограммах «Диалог с молодыми» и «Ориентир».
Слова соболезнования высказали глава Перми Дмитрий Самойлов, депутаты Пермской городской Думы.
- Тамара Михайловна – «Звезда четвёртой власти» по итогам фестиваля «Женщины Перми 2006», Отличник радиовещания и телевидения, неоднократный лауреат конкурса журналистского мастерства имени Аркадия Гайдара, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, - говорится в нем. - Тамара Ромащенко до последних дней оставалась верна своему призванию, являясь примером для молодых журналистов, мудрым наставником и помощником.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Тамары Михайловны Ромащенко, всем тем, кто знал и любил этого замечательного человека.
ИСТОЧНИК KP.RU