Трое «гастролеров» из Самарской области отобрали 800 тысяч у пенсионерки, которую встретили в центре Перми

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:08:08+03:00

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В Перми будут судить трех жителей Самарской области. В конце прошлого года они специально приехали в краевой центр Прикамья, чтобы «поживиться». На улицах они знакомились с пожилыми людьми и заводили с ними разговоры «по душам». Свою жертву они повстречали на пересечении улицы Пушкина и Комсомольского проспекта. Пенсионерка доверчиво рассказала, что у нее имеются накопленные средства.

- Один из них подошел к пожилой женщине и завел разговор, в ходе которого выяснил информацию об имеющихся у нее накоплениях, - сообщили в краевой прокуратуре. – Они заставили ее отдать им более 800 тысяч рублей. Чтобы их не нашли, они выехали за город и подожгли машину.

Это им не помогло. «Гастролеров» арестовали и теперь будут судить за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU