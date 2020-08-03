В Пермском крае окончены поиски пропавшего молодого человека
- Мне позвонили и сказали, что он находится в СИЗО, - рассказала знакомая пропавшего молодого человека.
Напомним, накануне в социальных сетях появилась публикация о розыске молодого человека. Сообщалось, что он пропал 30 июля. Парень вышел из дома в Соликамске и исчез. Знакомая, которая попросила опубликовать запись о его розыске, добавила, что он сирота.
Почему парень оказался в СИЗО его знакомая не знает.
- Мне сказали, что информацию могут предоставить только родственникам. Не представляю, что он мог натворить - сообщила девушка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Он мог попасть на видеорегистратор». В Прикамье несколько дней безуспешно ищут в лесу 17-летнего парня
Волонтеры обратились за помощью к водителям (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU