В Пермском крае окончены поиски пропавшего молодого человека

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:07:21+03:00

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- Мне позвонили и сказали, что он находится в СИЗО, - рассказала знакомая пропавшего молодого человека.

Напомним, накануне в социальных сетях появилась публикация о розыске молодого человека. Сообщалось, что он пропал 30 июля. Парень вышел из дома в Соликамске и исчез. Знакомая, которая попросила опубликовать запись о его розыске, добавила, что он сирота.

Почему парень оказался в СИЗО его знакомая не знает.

- Мне сказали, что информацию могут предоставить только родственникам. Не представляю, что он мог натворить - сообщила девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU